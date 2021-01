Rami Malek e Zoe Saldana nel nuovo film di O. Russell (Di giovedì 14 gennaio 2021) A sei anni di distanza da Joy, è in arrivo il prossimo progetto per David O.Russell. Il regista è abituato ad avere un cast sempre molto ricco e questo non fa eccezione. Nel cast del film troviamo Rami Malek e Zoe Soldana e star dal calibro di Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. David O.Russell Ha ricevuto 3 candidature ai Premi Oscar come miglior regista rispettivamente per i film The Fighter, Il lato positivo, Silver Linings Playbook e American Hustle, L’apparenza inganna. Ha inoltre vinto un Premio BAFTA e ricevuto 2 candidature all’Oscar come migliore sceneggiatura. Il film Per ora il film, di produzione New Regency, è senza titolo è anche la trama non è stata ancora svelata. Rami ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) A sei anni di distanza da Joy, è in arrivo il prossimo progetto per David O.. Il regista è abituato ad avere un cast sempre molto ricco e questo non fa eccezione. Nel cast deltroviamoe Zoe Soldana e star dal calibro di Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. David O.Ha ricevuto 3 candidature ai Premi Oscar come miglior regista rispettivamente per iThe Fighter, Il lato positivo, Silver Linings Playbook e American Hustle, L’apparenza inganna. Ha inoltre vinto un Premio BAFTA e ricevuto 2 candidature all’Oscar come migliore sceneggiatura. IlPer ora il, di produzione New Regency, è senza titolo è anche la trama non è stata ancora svelata....

