Rami Malek e Zoe Saldana nel nuovo film di David O.Russell (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anche Rami Malek e Zoe Saldana saranno coinvolti nel prossimo progetto di David O.Russel, insieme a Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale Sempre pù mistero e curiosità, attorno al prossimo film di David O.Russel, su cui si sa ben poco, ma si iniziano mano a mano a conoscerne gli attori coinvolti. Il regista, infatti ha in progetto un nuovo film di cui non si conosce ancora il titolo e la trama, ma si sa con certezza che saranno coinvolti anche Rami Malek e Zoe Saldana. I due attori vanno ad aggiungersi ai già confermati Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale.

