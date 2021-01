Rainbow Six Siege: Quando seguire e dove seguire le Finali EUROPEE (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ubisoft® annuncia che, tra il 15 e il 17 gennaio, le migliori squadre di professionisti della 2020 European League Season di Tom Clancy’s Rainbow Six®: Siege si sfideranno nelle Finali EUROPEE. Per motivi di salute e sicurezza, il torneo si svolgerà interamente online. Le Finali EUROPEE segneranno la fine della stagione 2020 della European League. Le quattro migliori squadre del torneo si sfideranno per il titolo di campione europeo, mentre una squadra della European Challenger League affronterà una partita di promozione/retrocessione anticipata per riuscire a partecipare alla prossima stagione del più elevato scenario di gioco competitivo della sua regione. Le partite delle semiFinali e quella per il terzo posto della European League saranno giocate con la ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ubisoft® annuncia che, tra il 15 e il 17 gennaio, le migliori squadre di professionisti della 2020 European League Season di Tom Clancy’sSix®:si sfideranno nelle. Per motivi di salute e sicurezza, il torneo si svolgerà interamente online. Lesegneranno la fine della stagione 2020 della European League. Le quattro migliori squadre del torneo si sfideranno per il titolo di campione europeo, mentre una squadra della European Challenger League affronterà una partita di promozione/retrocessione anticipata per riuscire a partecipare alla prossima stagione del più elevato scenario di gioco competitivo della sua regione. Le partite delle semie quella per il terzo posto della European League saranno giocate con la ...

Ghost Recon Breakpoint incontra Rainbow Six Siege nell'evento crossover leakato per errore

Ubisoft, a quanto pare, ha accidentalmente rivelato un live event crossover dal titolo "Ghost Recon Breakpoint x Rainbow Six Siege" prima del tempo. Si è trattato di un leak durato appena pochi second ...

Ubisoft, a quanto pare, ha accidentalmente rivelato un live event crossover dal titolo "Ghost Recon Breakpoint x Rainbow Six Siege" prima del tempo. Si è trattato di un leak durato appena pochi second ...