Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il nuovo comandante generale dell’arma dei Carabinieri Teo Luzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale i Generali di Corpo D’Armata, Giovanni Nistri e Teo Luzi, rispettivamente comandante generale dell’arma dei Carabinieri uscente e subentrante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildella Repubblica,, haquesta mattina ali Generali di Corpo D’Armata, Giovanni Nistri e Teo, rispettivamentedeiuscente e subentrante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo o no? Il presidente del Consiglio o oggi viene in Parlamento o va al Quirinale a dimettersi. #lariachetira - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio #Conte, il comunicato: - TgLa7 : Il premier Giuseppe #Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Incontro interl… - DomenicoMazzil5 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio #Conte, il comunicato: - ricciomarino : RT @ArchCmc: Come dicevo ieri ==Mattarella firma dl interim Agricoltura a Conte = (AGI) - Roma, 14 gen. - Il presidente della Repubblica S.… -