Quando Renzi nel 2019 diceva: "Italia viva non vuole creare problemi al governo, non staccheremo la spina. Legislatura fino al 2023" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi ieri, sono tornate alla ribalta alcune dichiarazioni del leader di Italia viva di poco più di un anno fa, dopo che nacque il Conte 2, e che sono raccolte in questo video: a settembre del 2019, a ottobre dello stesso anno durante la Leopolda e infine alla kermesse del partito a Torino nel novembre, sempre del 2019.

Dopo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi ieri, sono tornate alla ribalta alcune dichiarazioni del leader di Italia viva di poco più di un anno fa, dopo che nacque il Conte 2, e che sono raccolt ...

Il premier non si dimette: riferirà lunedì alla Camera e martedì al Senato. Il segretario dem Nicola Zingaretti mette le mani avanti: «Impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra ita ...

