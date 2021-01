Puglia verso la zona arancione con almeno mezza Italia I parametri del nuovo decreto approvato ieri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente della Liguria anticipa i contenuti di ciò che potrà avvenire nelle prossime ore. Con i parametri del nuovo decreto tutta Italia in arancione dalla fine settimana. Di sicuro, almeno mezza Italia vedrà maggiori restrizioni. Dal giallo all’arancione Provincia autonoma di Bolzano, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Provincia autonoma di Trento e Umbria. A rischio di zona rossa Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia. Resterebbero ancora chiusi gli impianti da sci, qualche possibilità per i musei aperti nei territori a basso livello di contagio da corona virus. L'articolo Puglia verso la ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente della Liguria anticipa i contenuti di ciò che potrà avvenire nelle prossime ore. Con ideltuttaindalla fine settimana. Di sicuro,vedrà maggiori restrizioni. Dal giallo all’Provincia autonoma di Bolzano, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte,, Provincia autonoma di Trento e Umbria. A rischio dirossa Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia. Resterebbero ancora chiusi gli impianti da sci, qualche possibilità per i musei aperti nei territori a basso livello di contagio da corona virus. L'articolola ...

zazoomblog : Puglia verso la zona arancione con almeno mezza Italia I parametri del nuovo decreto approvato ieri - #Puglia… - mosllerdd : RT @rep_bari: Coronavirus, nella Puglia verso la zona arancione Otranto è a zero contagi. Il sindaco: 'Non sprechiamo questo risultato' [ag… - rep_bari : Coronavirus, nella Puglia verso la zona arancione Otranto è a zero contagi. Il sindaco: 'Non sprechiamo questo risu… - infoitinterno : Un'altra stretta con il nuovo decreto anti Covid: Puglia verso la zona arancione? - PugliaStream : Dpcm in arrivo, Puglia verso un sabato ?giallo? e una domenica ?arancione?: l'attesa fra dubbi e incertezze -