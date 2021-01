Provincia di Salerno | Rio Sguazzatoio | proseguono i lavori di bonifica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIniziati iper il dragaggio del Rio, nell’ambito del progetto di ripristino della funzionalità idraulica dell’alto corso del Rio, ed ora si prosegue speditamente. “Grazie alla Regione Campania – afferma il Presidente delladiMichele Strianese – e, in particolare, al Governatore on. Vincenzo De Luca, dopo tanti anni di incuria, è stato finanziato per circa 1.2 milioni di euro questa importante opera di. La Regione inoltre si è occupata della progettazione esecutiva e dell’appalto delle opere. Invece la Direzione deiè affidata al Consorzio di. Ho voluto seguire personalmente la cosa unitamente all’Amministrazione Comunale di San Marzano sul Sarno, in particolare con il Sindaco ...