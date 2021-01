Protezione internazionale non è revocabile il gratuito patrocinio

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) I ricorsi in materia disono aumentati negli ultimi anni. 374 ricorsi si contavano nel 2016. Nel 2019 arrivavano a 10.341. Il contenzioso in materia dinel 2017 era del 2,82% di quello iscritto a ruolo in materia civile. La quota di 26,7%, si è raggiunta nel 2019 superando il contenzioso