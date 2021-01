Pronostici di oggi 15 gennaio | Lazio – Roma e Porto – Benfica | ma anche Bundesliga | Ligue 1 | Serie B

Leggi su infobetting

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi15. Il derby della Capitale tiene banco inA, che lo ha programmato come anticipo della diciottesima giornata. Da non perdere peròO Clássico, la sfida tra, e non mancano naturalmentealtri spunti. Riportiamo il solito link per la comparazione InfoBetting: Scommesse Sportive e