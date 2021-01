Profondo rosso per il turismo montano. Lollobrigida: “Ora ascoltate le proposte di FdI” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Profondo rosso per il turismo montano. La chiusura degli impianti prevista fino al prossimo 18 gennaio e che con ogni probabilità sarà prorogata, rischia di dare il colpo di grazia a questo comparto e a tutta la sua filiera. Un modo di affrontare l’emergenza covid che, come evidenzia il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, sta condannando a porte il settore. La perdita complessiva registrata è di circa 12 miliardi, secondo una prima stima fatta dalle Regioni. Su questi dati drammatici il fantasma di una stagione che potrebbe saltare definitivamente. Lollobrigida: “Noi abbiamo ascoltato gli operatori del settore” “Una tragedia” l’ha definita Valeria Ghezzi, presidente dell’Anef, associazione nazionale che riunisce i gestori funiviari. Ma l’economia della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021)per il. La chiusura degli impianti prevista fino al prossimo 18 gennaio e che con ogni probabilità sarà prorogata, rischia di dare il colpo di grazia a questo comparto e a tutta la sua filiera. Un modo di affrontare l’emergenza covid che, come evidenzia il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco, sta condannando a porte il settore. La perdita complessiva registrata è di circa 12 miliardi, secondo una prima stima fatta dalle Regioni. Su questi dati drammatici il fantasma di una stagione che potrebbe saltare definitivamente.: “Noi abbiamo ascoltato gli operatori del settore” “Una tragedia” l’ha definita Valeria Ghezzi, presidente dell’Anef, associazione nazionale che riunisce i gestori funiviari. Ma l’economia della ...

SecolodItalia1 : Profondo rosso per il turismo montano. Lollobrigida: “Ora ascoltate le proposte di FdI” - GazzettAvellino : Mercato auto, profondo rosso a Napoli e in tutta la Campania. - GazzettaSalerno : Mercato auto, profondo rosso a Napoli e in tutta la Campania. - infoitinterno : Covid, profondo rosso Sicilia: 'Siamo tutti dentro una guerra' - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare il miglior ALBUM ITALIANO di tutti i tempi tra: 1? Concerti… -

Ultime Notizie dalla rete : Profondo rosso Curiosità dal cinema: "Profondo rosso" Valeria Cappelletti Mercato auto, profondo rosso in tutta la Campania. Ma a Caserta la flessione è più contenuta

Il 2020, anno della pandemia da Covid-19, ha lasciato, in Campania, un profondo segno negativo anche nel settore dell’auto dove le vendite, sia del nuovo che dell’usato, hanno registrato una flessione ...

Parigi: in perdita Carrefour

Si muove in profondo rosso il colosso della grande distribuzione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,04% sui valori precedenti.

Il 2020, anno della pandemia da Covid-19, ha lasciato, in Campania, un profondo segno negativo anche nel settore dell’auto dove le vendite, sia del nuovo che dell’usato, hanno registrato una flessione ...Si muove in profondo rosso il colosso della grande distribuzione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,04% sui valori precedenti.