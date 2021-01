Problema cardiaco per Silvio Berlusconi, Zangrillo impone il ricovero a Monaco. Slitta l’udienza di oggi del Ruby ter (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, su indicazione del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il trasferimento in ospedale è stato motivato da «un Problema cardiaco aritmologico». «Lunedì – ha spiegato Zangrillo – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco, perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia». Berlusconi si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown da Coronavirus. Gli accertamenti «di routine», si apprende, dovrebbero durare solo pochi giorni. A causa del ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021)è stato ricoverato al centro cardiotoracico di, ospedale specializzato del Principato, su indicazione del suo medico di fiducia Alberto. Il trasferimento in ospedale è stato motivato da «unaritmologico». «Lunedì – ha spiegato– sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto ilospedaliero a, perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia».si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown da Coronavirus. Gli accertamenti «di routine», si apprende, dovrebbero durare solo pochi giorni. A causa del ...

