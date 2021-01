Previsioni meteo | da venerdì l' Italia travolta dal gelo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Blitz gelido in arrivo sull'. Ledi domani,15 gennaio , confermano l'imminente irruzione di un nucleo gelido dalla Russia, che farà crollare le temperature in molte ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo

(Adnkronos) - ''L'apertura di una crisi di governo nel pieno di una pandemia, nel momento in cui occorre varare provvedimenti difficili, come quelli ...Un'irruzione gelida farà crollare le temperature e porterà la neve a quote collinari al Sud. Nuove fioccate e clima rigido anche nel weekend ...