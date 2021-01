Premier League | continua la crisi nera del Newcastle | “Il club si avvicina alla retrocessione” La furia dei tifosi…

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli ultimi risultati non sorridono al.La compagine allenata da Steve Bruce sta attraversando un periodo certamente negativo della sua stagione, con il successo inche manca ormai da otto sfide. I Magpies hanno attualmente 19 punti in classifica e si trovano al quindicesimo posto,ndosi sempre più pericolosamentezona. Uno scenario simile era stato vissuto dale dai suoi supporters nel corso dell'annata 2015/16, quando la dirigenza - nonostante un lungo filotto di risultati negativi - tardò nell'esore Steve McClaren, tecnico di quell'inizio di stagione. Anche se è già passato diverso tempo dall'accaduto, i tifosi delnon dimenticano affatto tali trascorsi, esprimendo ...

Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - Mediagol : #PremierLeague, continua la crisi nera del Newcastle: 'Il club si avvicina alla retrocessione'. La furia dei tifosi… - ilnapolionline : Premier League - M.United colpo da vetta, pari Tottenham, ok Everton - - sportli26181512 : Arsenal-Crystal Palace 0-0: Nessun gol tra Arsenal e Crystal Palace. Finisce 0-0 il match della diciottesima giorna… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: il #CrystalPalace blocca l'#Arsenal, all'Emirates termina a reti bianche #ARSCRY -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Tomori: il difensore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni.LONDRA (Inghilterra) – Si ferma a tre la striscia di successi consecutivi dell’Arsenal che viene fermato dal Crystal Palace nel match valido per il 18esimo turno della Premier League. Nessun vincitore ...