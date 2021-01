Prada veste Billie Holiday nel nuovo film di Lee Daniels

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Prada è da sempre legata al mondo del cinema: la settima arte è parte fondamentale del patrimonio identitario della maison, le cui connessioni multi-sensoriali e di linguaggio sono state per Miuccia Prada – e lo sono tutt’ora – un medium da esplorare e da cui lasciarsi ispirare. Ne sono un esempio i film realizzati da cinque celebri registi per la collezione Primavera/Estate 2021, intitolata non a caso Multiple Views, così come i progetti artistici al di fuori della casa di moda. L’ultima ed entusiasmante collaborazione è quella annunciata con il regista candidato all’Oscar Lee Daniels per il suo nuovo film, The United States vs. Billie Holiday.