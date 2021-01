Prada Cup, si comincia! Non c’è una favorita. Luna Rossa tra vento leggero e questione volanti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Puntate la sveglia, si comincia. Sono finiti i tempi dei trucchi, dei nascondini: da questa notte alle 3.00, le 15.00 dall’altra parte del mondo a Auckland, in Nuova Zelanda, comincia la Prada Cup. Ne resterà uno solo di tre per diventare lo sfidante ufficiale a Emirates Team New Zealand per conquistare l’America’s Cup dal 6 al 15 marzo. Una cosa è certa, lo hanno riconosciuto tutti gli skipper nella conferenza stampa di presentazione: non c’è un favorito. Luna Rossa Prada Pirelli Team, American Magic e Ineos Team Uk (sì, anche loro) sono sullo stesso piano. Le differenze più evidenti sono relative alle condizioni del vento. Ogni team ha cercato una configurazione che desse le performance migliori in una determinata situazione. Si sa che Luna Rossa è studiata per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Puntate la sveglia, si comincia. Sono finiti i tempi dei trucchi, dei nascondini: da questa notte alle 3.00, le 15.00 dall’altra parte del mondo a Auckland, in Nuova Zelanda, comincia laCup. Ne resterà uno solo di tre per diventare lo sfidante ufficiale a Emirates Team New Zealand per conquistare l’America’s Cup dal 6 al 15 marzo. Una cosa è certa, lo hanno riconosciuto tutti gli skipper nella conferenza stampa di presentazione: non c’è un favorito.Pirelli Team, American Magic e Ineos Team Uk (sì, anche loro) sono sullo stesso piano. Le differenze più evidenti sono relative alle condizioni del. Ogni team ha cercato una configurazione che desse le performance migliori in una determinata situazione. Si sa cheè studiata per il ...

