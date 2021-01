Porta al guinzaglio il marito per cercare di aggirare il coprifuoco, coppia multata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Porta a spasso il marito con il guinzaglio p er provare ad aggirare le regole anti-. Una coppia canadese è stata multata dalla polizia del Quebec per aver violato il coprifuoco . La donna ha provato a ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021)a spasso ilcon ilp er provare adle regole anti-. Unacanadese è statadalla polizia del Quebec per aver violato il. La donna ha provato a ...

Porta a spasso il marito con il guinzaglio per provare ad aggirare le regole anti-covid. Una coppia canadese è stata multata dalla polizia del Quebec per aver violato il coprifuoco.

Porta a spasso il marito con il guinzaglio per provare ad aggirare le regole anti-covid. Una coppia canadese è stata multata dalla polizia del Quebec per aver violato il coprifuoco.