Poliziotti contro Gianna Nannini Nella clip della sua canzone raffigura gli agenti come maiali in divisavideo

Poliziotti contro Gianna Nannini. Nella clip della sua canzone raffigura gli agenti come maiali in divisa(video) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proteste giuste dei sindacati di polizia contro l'artista, per un video che, sia pur in riferimento ai fatti americani, fa vedere maiali in divisa che picchiano un uomo di colore e maiali con l'uniforme del reparto mobile Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proteste giuste dei sindacati di polizial'artista, per un video che, sia pur in riferimento ai fatti americani, fa vederein divisa che picchiano un uomo di colore econ l'uniforme del reparto mobile

stanzaselvaggia : Immaginate quel povero uomo di Salvini che accade quello che accade e non può scagliarsi né contro né contro Trump,… - FirenzePost : Poliziotti contro Gianna Nannini. Nella clip della sua canzone raffigura gli agenti come maiali (video) - Bredaxti : RT @annak65649009: In Francia un gruppo di poliziotti e gendarmi si batte contro il proibizionismo. ?@collectifPCP? we love you ?? #theGre… - NadiaMAI4 : Sono gli stessi poliziotti che staccavano gli striscioni contro Salvini? - generacomplotti : RT @Mario84441682: Un complotto contro Trump? 'Fate attenzione ai poliziotti', cosa non torna nell'assalto al Parlamento | <span style='col… -