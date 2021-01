Polemica Coppa Italia, presidente Empoli: “Sorpresi dalla decisione dell’Asl” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stefano Colasurdo Napoli – Scoppia la Polemica sul match valido per gli ottavi di finale tra Napoli ed Empoli. Il presidente del club toscano ha infatti aizzato gli animi per il comportamento dell’Asl. Quest’ultima non è intervenuta con il Milan, con il Genoa ed altre squadre mentre ieri ha bloccato alcuni giocatori della prima in classifica della serie cadetta. Un atteggiamento che non è andato giù al patron dell’Empoli. Queste le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Bajrami è un ragazzo in fase di completamento, ha grandi doti. Ad oggi gli manca la continuità. Siamo stati Sorpresi dalla decisione dell’Asl di Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stefano Colasurdo Napoli – Scoppia lasul match valido per gli ottavi di finale tra Napoli ed. Ildel club toscano ha infatti aizzato gli animi per il comportamento. Quest’ultima non è intervenuta con il Milan, con il Genoa ed altre squadre mentre ieri ha bloccato alcuni giocatori della prima in classifica della serie cadetta. Un atteggiamento che non è andato giù al patron dell’. Queste le parole di Fabrizio Corsi,dell’, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Bajrami è un ragazzo in fase di completamento, ha grandi doti. Ad oggi gli manca la continuità. Siamo statidi Napoli ...

