"Poi accusano gli italiani per i cenoni". Antonio Socci e la foto-scandalo di Conte sfuggita a molti (Di giovedì 14 gennaio 2021) "E poi accusano gli italiani". Ad Antonio Socci non è sfuggita un'immagine di Giuseppe Conte. Nel pieno del delirio della crisi di governo, il premier una volta uscito dal Quirinale per una prima informale consultazione con il presidente Sergio Mattarella (poche ore dopo Matteo Renzi avrebbe annunciato le dimissioni delle sue due ministre) si è concesso un bel bagno di folla, tra sorrisi, selfie e qualche insulto. Attorno a lui, un codazzo di giornalisti e cameraman, ammassati senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza. Per l'occasione, Conte non ha detto una parola: troppo ghiotta l'occasione di fornire la sua versione dei fatti. "Poi il governo accusa gli italiani perché avrebbero fatto i cenoni a Natale...", è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) "E poigli". Adnon èun'immagine di Giuseppe. Nel pieno del delirio della crisi di governo, il premier una volta uscito dal Quirinale per una prima informale consultazione con il presidente Sergio Mattarella (poche ore dopo Matteo Renzi avrebbe annunciato le dimissioni delle sue due ministre) si è concesso un bel bagno di folla, tra sorrisi, selfie e qualche insulto. Attorno a lui, un codazzo di giornalisti e cameraman, ammassati senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza. Per l'occasione,non ha detto una parola: troppo ghiotta l'occasione di fornire la sua versione dei fatti. "Poi il governo accusa gliperché avrebbero fatto ia Natale...", è ...

