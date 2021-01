PODCAST – Fiorentina 1 Inter 2: basta Lukaku per i quarti di Coppa Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il PODCAST su Fiorentina-Inter di Coppa Italia L’Inter batte la Fiorentina con un gol di Lukaku arrivato quasi allo scade dei tempi supplementari e va ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Milan. La fragilità di Sensi, le tante occasioni sprecate davanti alla porta e la sorpresa Ranocchia. Ecco il PODCAST di Inter-Nate su Fiorentina-Inter di Coppa Italia. LINK DIRETTO: https://linktr.ee/Inter nate L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) IlsudiL’batte lacon un gol diarrivato quasi allo scade dei tempi supplementari e va aidi finale di, dove affronterà il Milan. La fragilità di Sensi, le tante occasioni sprecate davanti alla porta e la sorpresa Ranocchia. Ecco ildi-Nate sudi. LINK DIRETTO: https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

RadioTifosi : Lots of close games in the #COPPAITALIA so far.?????? Fiorentina 1-2 Inter Milan AET SSC Napoli 3-2 Empoli Juventus 3… -

Ultime Notizie dalla rete : PODCAST Fiorentina Bomba Milan, si punta Belotti per l'estate! Torino-Fiorentina: scambio di attaccanti | Podcast Calciomercato SportCafè24.com