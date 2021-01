Pisa. Grande affermazione per le ragazze di Danza con Me di Martina Giraldo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La scuolana “con Me” dicon sede a Madonna dell’Acqua, via O. Borrani 11, ha partecipato al Concorso Internazionale CND 2020 nella sezione “Gruppi Carattere” conquistando il primo posto. Il tutto si è svolto online e nel pieno rispetto delle norme anticovid. Unasoddisfazione per lene e per l’Italia, che si sono impegnate moltissimo raggiungendo unrisultato a livello Internazionale. Al concorso partecipava l’Italia, la Francia, la Spagna e Israele. La scuola aveva partecipato al Concorso Nazionale il 1 marzo 2020 a Livorno conquistando sempre il primo posto, guadagnando così la partecipazione alla fase Internazionale. Unin bocca al lupo per la fase successiva a queste ...