Pirlo promuove Bernardeschi terzino | “Soddisfatto | volevo provarlo da un pò di tempo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Federico, nel match di ieri sera contro il Genoa è stato provato da Andreanell’insolita posizione di. Per il tecnico l’esperimento è riuscito: “Ci pensavo da un po’. Lovedere da, è una cosa che da un po’ diho in testa, solo che non avevamo mai avuto l’occasione dicon tante partite di campionato ravvicinate. Stasera ha giocato una buona partita fatta di grande corsa e grande intensità e quindi sono moltodella sua prestazione”. Nell’idea di, la posizione disarebbe abbassato sulla linea di difesa in fase di non possesso, per poi salire in fase di possesso palla. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.