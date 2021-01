Pietrastornina abitazione in fiamme | i Vigili del Fuoco evitano il peggio

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Ideldi Avellino, durante la mattinata di oggi 14 gennaio, sono intervenuti ain via San Rocco, non molto distante dal municipio, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un’del posto. Il tempestivo arrivo della squadra ha permesso di spegnere lee di limitare i danni ad un solo locale. Al momento dell’incendio non c’erano persone all’interno dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Irpinia News

