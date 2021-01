Piccola Lady la trama del film stasera su Rai Premium stasera giovedì 14 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 14 gennaio 2021)ilRai14è ilscelto persu Rai14tv tedesco di ORF e ZDF e per questo senza dati sull’incasso al cinema nè disponibile in streaming su altre piattaforme se non su RaiPlay. Diretto da Gernot Roll nel 2011 è l’adattamento de libro per bambini The Little Lord di Francesc Hodgson Burnett scritto nel 1886, con la sceneggiatura di Chris Boyle e Lavina Dawson.ladel...