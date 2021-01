Piano pandemico, perquisizioni Gdf al Ministero della Salute e all'Iss (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'obiettivo è verificare quali decisioni furono prese dalle autorità italiane - compresa la Regione Lombardia - dopo che l'Oms dichiarò l'allerta mondiale a gennaio Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'obiettivo è verificare quali decisioni furono prese dalle autorità italiane - compresa la Regione Lombardia - dopo che l'Oms dichiarò l'allerta mondiale a gennaio

Il piano influenzale del 2002 aveva previsto la pandemia. Ma è rimasto ignorato AGI - Agenzia Italia Coronavirus, inchiesta di Bergamo: la Finanza al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità

