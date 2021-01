Piano pandemico non aggiornato? L’indagine della Procura di Bergamo continua: finanzieri al ministero Salute, Iss e Regione Lombardia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalle 9,30 di questa mattina la Guardia di Finanza delegata dalla Procura di Bergamo è entrata al ministero della Salute per acquisire tutta la documentazione relativa al Piano pandemico dal 2006 in poi e gli atti della task force istituita il 22 gennaio 2020 per far fronte all’epidemia di Sars-Cov-2. Il primo allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle polmoniti di origine sconosciuta in Cina risaliva al 5 gennaio. La Procura di Bergamo, anche sulla base delle denunce promosse dal comitato “Noi denunceremo” nella provincia più colpita dalla prima ondata, procede per epidemia colposa e falso e ha esteso i suoi accertamenti alla (presunta) mancata applicazione del Piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalle 9,30 di questa mattina la Guardia di Finanza delegata dalladiè entrata alper acquisire tutta la documentazione relativa aldal 2006 in poi e gli attitask force istituita il 22 gennaio 2020 per far fronte all’epidemia di Sars-Cov-2. Il primo allarme dell’Organizzazione mondialesanità sulle polmoniti di origine sconosciuta in Cina risaliva al 5 gennaio. Ladi, anche sulla base delle denunce promosse dal comitato “Noi denunceremo” nella provincia più colpita dalla prima ondata, procede per epidemia colposa e falso e ha esteso i suoi accertamenti alla (presunta) mancata applicazione del...

