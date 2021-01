Piano casa Sardegna, resta il limite a 300 metri. Ma più metri cubi per hotel e scantinati abitabili (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alle strutture turistiche consentito di aumentare la cubatura del 50 per cento se non sono a ridosso del mare. Concessioni per l'abitabilità a seminterrati e mansarde. L'opposizione: "Immorale, nelle alluvioni muoiono le persone che abitano negli scantinati" Leggi su repubblica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alle strutture turistiche consentito di aumentare la cubatura del 50 per cento se non sono a ridosso del mare. Concessioni per l'tà a seminterrati e mansarde. L'opposizione: "Immorale, nelle alluvioni muoiono le persone che abitano negli

fattoquotidiano : PIU' CEMENTO IN SARDEGNA Un aumento fino a un massimo del 50 per cento dell’esistente che potrebbe tradursi in 10 m… - repubblica : Piano casa Sardegna, resta il limite a 300 metri. Ma più metri cubi per hotel e scantinati abitabili - cronaca_news : Piano casa Sardegna, resta il limite a 300 metri. Ma più metri cubi per hotel e scantinati abitabili… - Grazia_MB : RT @PalazzoFortuny: #MUVEplace Palazzo Pesaro Orfei fu edificato a partire da un complesso con caratteristiche di casa-fondaco risalente al… - SlKim : Tra un'ora sono a casa piano: maschera capelli, maschera viso, silk epil, shampoo, piega, a letto con light of the jedi entro le 21 -

Ultime Notizie dalla rete : Piano casa Regione, il "piano casa" è legge: testo approvato in via definitiva La Nuova Sardegna “Come previsto: un Piano casa pasticciato e carico di illegittimità”

“Come previsto: un Piano casa pasticciato e carico di illegittimità” Il Gruppo di Intervento Giuridico denuncia le speculazioni dello “scempiacoste” Pubblichiamo il documento diffuso dagli ambientalis ...

Crisi governo Conte, 5 scenari possibili: dai responsabili al rebus Draghi

Fino a ieri pomeriggio, fino allo strappo di Matteo Renzi e alle dimissioni delle due ministre di Italia viva, sul tavolo c’era di fatto una sola opzione: la nascita di un nuovo governo ...

“Come previsto: un Piano casa pasticciato e carico di illegittimità” Il Gruppo di Intervento Giuridico denuncia le speculazioni dello “scempiacoste” Pubblichiamo il documento diffuso dagli ambientalis ...Fino a ieri pomeriggio, fino allo strappo di Matteo Renzi e alle dimissioni delle due ministre di Italia viva, sul tavolo c’era di fatto una sola opzione: la nascita di un nuovo governo ...