Perugia: Alberto Lunghi verso Napoli o Juventus, Tozzuolo al Montevarchi

Dopo l'arrivo di Michele Vano, il Perugia rimane attivo sul mercato. Questa volta però, è ben concentrato sul fronte cessioni. La prima operazione in uscita è stata quella che ha condotto Tozzuolo al Montevarchi. I prossimi giorni tuttavia, saranno decisivi anche per il futuro di un altro giovane, Alberto Lunghi. Per l'attaccante sembra profilarsi una corsa a due con Juventus e Napoli che vorrebbero portarlo nel loro settore giovanile.

Tozzuolo in prestito al Montevarchi

Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale che ha confermato il trasferimento di Alessandro Tozzuolo all'Aquila Montevarchi. Si tratta di un prestito della durata di 6 mesi, dunque fino al termine della stagione.

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Alberto UFFICIALE: Perugia, primo contratto da professionista per il 2003 Alberto Lunghi TUTTO mercato WEB Perugia: Alberto Lunghi verso Napoli o Juventus, Tozzuolo al Montevarchi

Dopo la cessione in prestito di Tozzuolo al Montevarchi, i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per Alberto Lunghi. Tra le squadre interessate ...

PERUGIA – Importante passo in avanti per un 2003!

Perugia – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3. Nonostante il Perugia sia ...

