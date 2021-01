Perotti, l'infortunio al ginocchio è gravissimo. Emre: 'Solo otto casi nel mondo' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diego Perotti non trova pace. L'argentino, che nell'ultima sessione di mercato ha salutato definitivamente la Roma per accasarsi al Fenerbahce , ha subìto un grave infortunio al ginocchio nella ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diegonon trova pace. L'argentino, che nell'ultima sessione di mercato ha salutato definitivamente la Roma per accasarsi al Fenerbahce , ha subìto un gravealnella ...

LeleRoma1976 : RT @RobMaida: Chi fa ironia e/o sarcasmo su Diego Perotti è davvero senza cuore. In bocca al lupo per questo grave infortunio. - RobMaida : Chi fa ironia e/o sarcasmo su Diego Perotti è davvero senza cuore. In bocca al lupo per questo grave infortunio. - Danielee1899 : RT @forzaroma: #Perotti, grave infortunio al ginocchio: out da 3 a 8 mesi. La Roma pagherà parte dell'ingaggio #ASRoma #Fenerbahce https:/… - calciomercatoit : ?? Infortunio shock per #Perotti: 'Rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Stop da 5 ad 8 mesi' +++ - salvione : Perotti shock: grave infortunio al ginocchio. La Roma pagherà lo stipendio -