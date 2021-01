Perché lo spot Nuvenia è finito di nuovo nei guai (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scoppia una nuova polemica nei confronti dello spot Nuvenia, che in passato ha diviso il web per i contenuti collegati alla campagna Viva la Vulva. Ieri come oggi, lo spot pubblicitario in questione è stato da molti definito con aggettivi piuttosto forti, tra cui “schifoso” e “disgustoso”. Questo per quanto riguarda l’universo social, ma fino ad ora non c’era stata nessuna presa di posizione a livello istituzionale. Con l’inizio del nuovo anno però, le cose sembrano destinate a cambiare. Infatti, in una recente edizione il Tg5 ha informato i telespettatori che il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato una violazione del medesimo Codice. Lo spot Nuvenia ha violato il Codice di autoregolamentazione media e minori Il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scoppia una nuova polemica nei confronti dello, che in passato ha diviso il web per i contenuti collegati alla campagna Viva la Vulva. Ieri come oggi, lopubblicitario in questione è stato da molti decon aggettivi piuttosto forti, tra cui “schifoso” e “disgustoso”. Questo per quanto riguarda l’universo social, ma fino ad ora non c’era stata nessuna presa di posizione a livello istituzionale. Con l’inizio delanno però, le cose sembrano destinate a cambiare. Infatti, in una recente edizione il Tg5 ha informato i telespettatori che il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato una violazione del medesimo Codice. Loha violato il Codice di autoregolamentazione media e minori Il ...

