Perché Carlotta Dell’Isola non emerge al GF Vip? Parla Francesco Facchinetti che lavora con lei

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 14 gennaio 2021)ospite a Casa Chi, ha raccontato il suo punto di vista nei confronti di. L’ex di Temptation Island si era messa in evidenza per il suo carattere “peperino”, non pervenuto nella Casa del Grande Fratellononal GFMi stai mettendo dentro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.