Per quali Huawei gli aggiornamenti mensili e trimestrali da gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il produttore Huawei ha reso noto il suo piano di aggiornamenti mensili o trimestrali a partire da questo gennaio 2021. Alcuni dispositivi, a partire dal corrente mese, non otterranno più le patch mensili di sicurezza perché un po’ più datati o comunque perché supportati solo con adeguamenti trimestrali. Le buone notizie giungono per il modello Huawei Mate 30 Pro 5G che continua ad ottenere le patch di sicurezza mensili. Al contrario il Huawei Nova Lite 3 +, purtroppo, viene “declassato” e da questo momento non riceverà neanche più gli aggiornamenti trimestrali. Al contrario passano dagli update ogni 30 giorni a quello distanti 90 giorni tutti i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il produttoreha reso noto il suo piano dia partire da questo. Alcuni dispositivi, a partire dal corrente mese, non otterranno più le patchdi sicurezza perché un po’ più datati o comunque perché supportati solo con adeguamenti. Le buone notizie giungono per il modelloMate 30 Pro 5G che continua ad ottenere le patch di sicurezza. Al contrario ilNova Lite 3 +, purtroppo, viene “declassato” e da questo momento non riceverà neanche più gli. Al contrario passano dagli update ogni 30 giorni a quello distanti 90 giorni tutti i ...

rulajebreal : Trump ha ispirato criminali a invadere il congresso, alcuni dei quali sono andati lì per uccidere il suo vicepresid… - ItalyMFA : #VociFarnesina #Podcast ??? #FARNESINAXLEIMPRESE secondo @TheEconomist, social media e internet incidono sulla capa… - ricpuglisi : Egregi @Corriere e @LaStampa, per quali curiose ragioni illustrate la #CrisiDiGoverno con la MEDESIMA FOTO PENSOSA… - janjnc : RT @ForumOpinions: ??Sondaggio ?TAGLIO DEI PARLAMENTARI? Siete per il sì o per il no? Quali sono le vostre motivazioni? #Referendum2020 #Tag… - Montecitorio : RT @CD_ambiente: Qui l'elenco delle 58 #opereinfrastrutturali, per le quali è prevista la nomina di uno o più #commissaristraordinari, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Per quali Pensioni: nuova salvaguardia per gli esodati. Con quali regole? Ipsoa Immobiliare: cosa comprare per investimento e quali sono gli aspetti da considerare

Gli investitori considerano quasi sempre il mattone una modalità per diversificare il proprio portafogli, essendo una tipologia di investimento con un basso rischio e da valutare con uno sguardo a lun ...

Terzo appuntamento con i consigli di Alessandro Colturi: l’attrezzatura per lo sci alpino

A un principiante cosa consigli per quanto riguarda l’attrezzatura? “A chi inizia consiglio di noleggiare lo sci, in quanto se lo trova già preparato anche a seconda del tipo di neve, cosa non molto f ...

Gli investitori considerano quasi sempre il mattone una modalità per diversificare il proprio portafogli, essendo una tipologia di investimento con un basso rischio e da valutare con uno sguardo a lun ...A un principiante cosa consigli per quanto riguarda l’attrezzatura? “A chi inizia consiglio di noleggiare lo sci, in quanto se lo trova già preparato anche a seconda del tipo di neve, cosa non molto f ...