Per Exor arriva il regalo delle nozze Fca-Psa: cedola da 828 milioni. E a fine anno gli Agnelli controlleranno l'80% della cassaforte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Exor festeggia l'ingresso nella fase operativa di Stellantis, il gruppo delle quattro ruote che nascerà dalle nozze fra Fca e Psa. E lo fa incassando 828 milioni della maxicedola da 2,9 miliardi che il 15 gennaio la casa automobilistica torinese stacca per i suoi soci. Quel dividendo cioè che in Italia ha fatto a lungo discutere in occasione della garanzia concessa dalle casse pubbliche sul prestito da 6,3 miliardi per Fca Italy. Si chiude così l'operazione di fusione fra Fca e la francese Psa con la famiglia Agnelli che diventa il principale azionista (14,5%) del neonato colosso automobilistico. Ma che sarà affiancata da una forte componente francese: accanto alla casa torinese, ci sarà infatti la famiglia Peugeot che avrà il 7,2% di Stellantis e lo ...

