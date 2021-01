“Per colpa del Covid si era messo a fare il fattorino”. Lutto nella musica: se ne va uno dei più grandi pianisti italiani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Muore d’infarto e indirettamente di Covid, a causa della crisi provocata dalla pandemia ai lavoratori dello spettacolo. È l’ultimo tragico capitolo della vita di Adriano Urso pianista jazz fra i più noti della Capitale che qualche giorno fa ha perso la vita mentre stava facendo il suo lavoro. Quello nuovo, su cui aveva dovuto ripiegare proprio per colpa del virus. Non era seduto al suo amato pianoforte, ma stava consegnando la cena a un cliente. Per sopravvivere, infatti, l’artista 41enne era diventato rider e da qualche mese, con i locali chiusi e l’annullamento di tutte le serate programmate, il suo pubblico era cambiato: non più la clientela dei piano bar ma quella del delivery che con la sua passione, la musica, non aveva davvero nulla a che fare. Domenica scorsa, 10 gennaio, è “in servizio” non alle prese con le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Muore d’infarto e indirettamente di, a causa della crisi provocata dalla pandemia ai lavoratori dello spettacolo. È l’ultimo tragico capitolo della vita di Adriano Urso pianista jazz fra i più noti della Capitale che qualche giorno fa ha perso la vita mentre stava facendo il suo lavoro. Quello nuovo, su cui aveva dovuto ripiegare proprio perdel virus. Non era seduto al suo amato pianoforte, ma stava consegnando la cena a un cliente. Per sopravvivere, infatti, l’artista 41enne era diventato rider e da qualche mese, con i locali chiusi e l’annullamento di tutte le serate programmate, il suo pubblico era cambiato: non più la clientela dei piano bar ma quella del delivery che con la sua passione, la, non aveva davvero nulla a che. Domenica scorsa, 10 gennaio, è “in servizio” non alle prese con le ...

