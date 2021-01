«Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco». Il commento choc alla foto di Chiara Ferragni. La risposta di lei gela tutti (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Oggi, l’impreditrice digitale ha condiviso una serie di scatti di coppia con il marito Fedez. Nelle immagini, Chiara Ferragni e il rapper sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire. Immediati i commenti dei fan. Ma tra i tanti messaggi d’affetto, spunta anche qualche hater. E stavolta l’influencer risponde per le rime. A un utente che le scrive «Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco», lei replica così: «Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore». Il commento piccato di Chiara Ferragni fa il pieno di like. Ma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Oggi, l’impreditrice digitale ha condiviso una serie di scatti di coppia con il marito. Nelle immagini,e il rapper sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire. Immediati i commenti dei fan. Ma tra i tanti messaggi d’affetto, spunta anche qualche hater. E stavolta l’influencer risponde per le rime. A un utente che le scrive «Per infilarti aconci», lei replica così: «Ciinvece cervello per capire che undel genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore». Ilpiccato difa il pieno di like. Ma ...

riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - MolinariRik : Il popolo italiano ha diritto di sapere se l’esecutivo che sta chiedendo continui sacrifici ha i numeri per andare… - StefanoFassina : Lasciamo stare il piano morale, unico dato certo nel buio della fase in corso è la totale inaffidabilità politica d… - EmiliaAmato1 : @Marco_dreams Per lavoro puoi andare - Pensiero0 : RT @marattin: La mia opinione - personale - su quanto sta accadendo. Grazie a chi avrà voglia di leggerlo e commentarlo (anche insultando!)… -

Ultime Notizie dalla rete : Per andare Da venerdì per andare in Austria bisognerà registrarsi online sul sito del governo federale Il Messaggero Veneto Conte ter, l’ultima trattativa

Era uscito dal bunker e dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi ci è rientrato con lo stesso umore di Donald Trump dopo il riconteggio in Georgia. Giuseppe Conte aveva lasciato palazzo ...

Capitale della cultura Volterra decisa a conquistare lo scettro del 2022

Sarebbe un bel colpo anche per la ricaduta economica. Attesa per lunedì la decisione del ministro Franceschini ...

Era uscito dal bunker e dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi ci è rientrato con lo stesso umore di Donald Trump dopo il riconteggio in Georgia. Giuseppe Conte aveva lasciato palazzo ...Sarebbe un bel colpo anche per la ricaduta economica. Attesa per lunedì la decisione del ministro Franceschini ...