Pedullà: “La Fiorentina offrì 24 milioni per Milik, ma lui fece saltare tutto” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato alcuni retroscena di mercato sul possibile trasferimento di Arkadiusz Milik alla Fiorentina. L’ultima notte di mercato ad ottobre la Fiorentina offrì 4 milioni al giocatore e 24 al Napoli, ma Milik fece saltare l’operazione. Vedremo se accetterà o meno il Marsiglia o attende sperando nella Juve, che però sta monitorando Scamacca. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alfredo, giornalista di Sportitalia, ha rivelato alcuni retroscena di mercato sul possibile trasferimento di Arkadiuszalla. L’ultima notte di mercato ad ottobre laal giocatore e 24 al Napoli, mal’operazione. Vedremo se accetterà o meno il Marsiglia o attende sperando nella Juve, che però sta monitorando Scamacca. L'articolo ilNapolista.

