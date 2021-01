Pd | M5S e Leu fanno sponda al centrodestra | Conte in Aula Italia Viva si associa

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, deve riferire in Parlamento sugli sviluppi della crisi. Lo chiedono le forze di maggioranza alla Camera, aderendo alla richiesta dell’opposizione dopo le dimissioni delle ministre di, Teresa Bellanova e Elena Bonetti. “Si convochi una conferenza dei capigruppo, siamo sicuri cheespleterà tutti i passaggi necessari, compreso che venga in. Aderiamo alla richiesta che responsabilmente i colleghi dell’opposizione hanno avanzato di convocare una conferenza dei capigruppo”, ha detto il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio. La richiesta è stata condivisa dai capigruppo di LeU, Federico Fornaro, e del M5s, Davide Crippa.sinella richiesta. Nel primo intervento ...

ROMA Sono mesi che si parla di un possibile rimpasto di governo, è da questa estate che si ipotizza di rimettere mano alla squadra per imbrigliare le mosse del cavallo di Matteo Renzi.Roma – Mancano una decina di minuti al Consiglio dei ministri fissato per le otto e mezza, e Giuseppe Conte appare come al solito disteso e deciso. Deciso ad andare comunque in Parlamento, a non dimet ...