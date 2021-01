Paul Wesley produttore del film Aliya, esordio alla regia dell'israeliano Dekel Berenson (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'attore Paul Wesley sarà coinvolto comei produttore nel film Aliya, esordio alla regia di un lungometraggio del regista israeliano Dekel Berenson. Paul Wesley sarà coinvolto come produttore in occasione del debutto alla regia di Dekel Berenson, film intitolato Aliya. Nel team del progetto di Three Color films ci saranno anche il nominato al premio Oscar Alexander Rodnyansky e Marek Rozenbaum. Il film Aliya racconta la storia di un'immigrata diciottenne di origine ucraina che, dopo aver scoperto di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'attoresarà coinvolto comeineldi un lungometraggio del registasarà coinvolto comein occasione del debuttodiintitolato. Nel team del progetto di Three Colors ci saranno anche il nominato al premio Oscar Alexander Rodnyansky e Marek Rozenbaum. Ilracconta la storia di un'immigrata diciottenne di origine ucraina che, dopo aver scoperto di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paul Wesley produttore del film Aliya, esordio alla regia dell'israeliano Dekel Berenson… - imelijahm : RT @slaccialaccia: Qualche volta fa bene ricordarlo: you really got Paul Wesley. - hollandscurls_ : RT @slaccialaccia: Qualche volta fa bene ricordarlo: you really got Paul Wesley. - slaccialaccia : Qualche volta fa bene ricordarlo: you really got Paul Wesley. - htvvoghosts : penso che i 3€ spesi per essere nei close friends di paul wesley siano gli euro meglio spesi della mia vita?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Wesley Paul Wesley produttore del film Aliya, esordio alla regia dell'israeliano Dekel Berenson Movieplayer.it Paul Wesley produttore del film Aliya, esordio alla regia dell'israeliano Dekel Berenson

L'attore Paul Wesley sarà coinvolto comei produttore nel film Aliya, esordio alla regia di un lungometraggio del regista israeliano Dekel Berenson. Paul Wesley sarà coinvolto come produttore in occasi ...

Marlene King beve il bourbon di Ian Somerhalder e Paul Wesley

Marlene King riceve il bourbon prodotto da Ian Somerhalder e Paul Wesley e ringrazia i due attori su Instagram ...

L'attore Paul Wesley sarà coinvolto comei produttore nel film Aliya, esordio alla regia di un lungometraggio del regista israeliano Dekel Berenson. Paul Wesley sarà coinvolto come produttore in occasi ...Marlene King riceve il bourbon prodotto da Ian Somerhalder e Paul Wesley e ringrazia i due attori su Instagram ...