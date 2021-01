Pattinaggio artistico, Evgeni Plushenko mostra sui social i nuovi cottage costruiti per Trusova e Kostornaia. Ma la sua accademia perde pezzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fa ancora parlare di sé Evgeni Plushenko, celeberrimo Campione Olimpico e allenatore russo di Pattinaggio artistico da ormai quasi otto mesi ancora più al centro di una significativa attenzione mediatica per via dell’approdo nella sua accademia di Alena Kostornaia, Campionessa d’Europa in carica, e di Alexandra Trusova, medaglia di bronzo continentale. Lo Zar infatti, tramite delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, ha mostrato ai propri follower tre cottage che ospiteranno proprio le sue due pupille più Julia Lipnitskaya, da pochi mesi entrata nel Team dell’Angels of Plushenko in qualità di guida tecnica. Le abitazioni sono state costruite all’interno del terreno adiacente a un nuovo palazzo del ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fa ancora parlare di sé, celeberrimo Campione Olimpico e allenatore russo dida ormai quasi otto mesi ancora più al centro di una significativa attenzione mediatica per via dell’approdo nella suadi Alena, Campionessa d’Europa in carica, e di Alexandra, medaglia di bronzo continentale. Lo Zar infatti, tramite delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, hato ai propri follower treche ospiteranno proprio le sue due pupille più Julia Lipnitskaya, da pochi mesi entrata nel Team dell’Angels ofin qualità di guida tecnica. Le abitazioni sono state costruite all’interno del terreno adiacente a un nuovo palazzo del ...

Fa ancora parlare di sé Evgeni Plushenko, celeberrimo Campione Olimpico e allenatore russo di pattinaggio artistico da ormai quasi otto mesi ancora più al centro di una significativa attenzione ...

