Papà Uccidi il Mostro | trailer | Fabio Vasco racconta il dramma dell’Ilva

Papà Uccidi il Mostro è il nuovo cortometraggio diretto e interpretato dall'attore Fabio Vasco e ispirato ai fatti drammatici dell'Ilva e al piccolo Federico di Taranto in particolare. Il corto è liberamente ispirato a una storia vera e nato da un'idea dello stesso Fabio Vasco con la sceneggiatura che è stata scritta da Antonio Mocciola.

puglianotizie24 : Ilva, in uscita il corto ‘Papà uccidi il mostro’ - FEMsrl : 'Papà uccidi il mostro', in 9 minuti l'ultimo saluto di Federico: un corto per il bambino di Tarant… - 3cinematographe : Il dolore di un padre costretto a dire addio al figlio, questo è quello che ha voluto catturare Fabio Vasco con il… - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: 'Papà uccidi il mostro', in 9 minuti l'ultimo saluto di Federico: un corto per il bambino di Tarant… - RosannaMarani : 'Papà uccidi il mostro', in 9 minuti l'ultimo saluto di Federico: un corto per il bambino di Tarant… -

