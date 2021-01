Papa Francesco ha ragione | tra fame e democrazia c’è un legame forte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) in collaborazione con Mariano Ferrazzano Nel giugno 2019,, incontrando i giudici panamericani nel vertice su “Diritti sociali e dottrina francescana”, richiamò l’attenzione su un importante concetto, che potrebbe riassumersi in: “Non c’ècon la”, tema trattato nella Enciclica Laudato si’ del maggio 2015 e, in particolare, nel capitolo sull’inequità planetaria. In questa ricerca analizziamo lanel mondo. Sembra impossibile che nel terzo millennio si possa soffrire la. Per noi che viviamo nel ricco e sovrabbondante mondo occidentale, tali situazioni sembrano talmente impossibili che quasi non ne abbiamo la percezione, eppure sulla Terra oltre il 10% della popolazione è denutrita e il trend del fenomeno potrebbe dichiararsi stabile: in circa 10 ...