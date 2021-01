Papa Francesco e Ratzinger si sono vaccinati contro il Covid (Di giovedì 14 gennaio 2021) Papa Francesco e Papa Ratzinger vaccinati contro il coronavirus. I due papi hanno ricevuto la dose di vaccino contro il Covid. A confermarlo è lo stesso Vaticano, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. Papa vaccinato A dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Posso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021)il coronavirus. I due papi hanno ricevuto la dose di vaccinoil. A confermarlo è lo stesso Vaticano, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi.vaccinato A dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Posso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : #Covid: Vaticano, vaccinati Papa Francesco e Ratzinger - HuffPostItalia : Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid - vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio