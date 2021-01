Pallanuoto Serie A2 | parte il Campionato maschile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sabato 16 Gennaio 2021 prenderà il via ildiA2. Ci saranno 4 gironi e molti cambiamenti per via della pandemia che ha costretto a chiudere in anticipo la scorsa stagione. I Giorni d’attesa tra una partita è l’altra sono stati accorciati e gli atleti sono pronti a riprendere i loro impegni per provare a vincere nuove sfide. Ma ora tuffiamoci nel racconto di tutto quello che succederà.A2: come si svolgerà? Formula nuova in ottemperanza delle norme di sicurezza in vigore con le squadre divise in quattro concentramenti da sei e regolar seson ridotta a dieci giornate. Si giocherà ogni 15 giorni, non più ogni settimana, anche per dare modo di recuperare le eventuali partite rinviate per Covid. Le squadre sono tutte pronte e in ...