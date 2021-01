Pallanuoto femminile | Preolimpico 2021 | il calendario e gli orari delle partite dell’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La FINA ha confermato Trieste quale sede deldi: si giocherà da martedì 19 a domenica 24 gennaio. Sono noti da tempo i calendari con gliprovvisori (potrebbero variare in base alle esigenze televisive della RAI): saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (il 19 alle 16), Paesi Bassi (il 20 alle 14) e Slovacchia (il 21 alle 20). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. Venerdì 22 gennaio si giocheranno i quarti di finale (determinati dalla classifica della prima fase, che avrà il solo obiettivo dunque di formare il tabellone ad ...