Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per il Preolimpico di Trieste | fuori Giulia Emmolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sorpresa per l’Italia della, in vista deldi: il Setterosa, che si giocherà adal 19 al 24 gennaio un posto per Tokyo 2020, sarà in vasca senza, il nome più altisonante tra quelli che non fanno parte della lista delle 15 (13 + 2 riserve). Il CT del Setterosa Paolo Zizza, dopo aver designato quale nuova capitana Silvia Avegno, attaccante della SIS Roma, ha operato gli ultimi tagli al gruppo: oltre ad, infatti, non partiranno per la cittàna neppure Domitilla Picozzi, Arianna Gragnolati, Agnese Cocchiere e Caterina Banchelli. Convocata Arianna Garibotti (Fiamme Oro / L’Ekipe Orizzonte), che a fine ...