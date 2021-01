Pallanuoto femminile | la delusione di Emmolo | “Deciderò io quando dire la parola fine” Zizza | “Siamo super motivati”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L‘Italia dellasi appresta ad affrontare il Preolimpico: il CT Paoloha diramato i nomi delle 15 atlete (13 + 2 riserve ancora da definire) che comporranno il Setterosa. Nell’elenco è quello di Giulia, il nome più altisonante ad essere stato tagliato nell’ultima selezione. Così al sito federale il CT del Setterosa, Paolo: “Abbiamo lavorato bene, nonostante le tante difficoltà di una situazione anomala come quella attuale, seguendo tutti i protocolli ed anche dall’ultimo tampone fatto ieri mattinarisultati tutti negativi. Andiamo ad affrontare un torneo tosto, che nasconde molte insidie, in cui le condizioni, fisica e mentale, saranno importantissime.consapevoli delle nostre potenzialità e...

OA Sport

