Pallamano, Mondiali Egitto 2021: ok Francia e Portogallo, Slovenia a valanga (Di giovedì 14 gennaio 2021) Emozioni e spettacolo nella giornata in compagnia dei Mondiali di Pallamano di Egitto 2021. Vittorie importanti quelle di Francia e Portogallo, che battono rispettivamente Norvegia e Islanda al termine di due sfide molto equilibrate. I transalpini sono riusciti ad avere la meglio degli scandinavi con un ottimo secondo tempo, visto che nella prima frazione le due squadre avevano chiuso all’intervallo sul 13-13. Decisiva la maggiore precisione in fase offensiva nella ripresa che termina 15-11 per il definitivo 28-24. Successo di misura anche per i lusitani, che per avere la meglio della selezione isolana hanno bisogno di tanta attenzione: entrambi i parziali, infatti, terminano con i portoghesi avanti di appena una lunghezza e il punteggio finale è di 25-23. Ben altro risultato, invece ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Emozioni e spettacolo nella giornata in compagnia deididi. Vittorie importanti quelle di, che battono rispettivamente Norvegia e Islanda al termine di due sfide molto equilibrate. I transalpini sono riusciti ad avere la meglio degli scandinavi con un ottimo secondo tempo, visto che nella prima frazione le due squadre avevano chiuso all’intervallo sul 13-13. Decisiva la maggiore precisione in fase offensiva nella ripresa che termina 15-11 per il definitivo 28-24. Successo di misura anche per i lusitani, che per avere la meglio della selezione isolana hanno bisogno di tanta attenzione: entrambi i parziali, infatti, terminano con i portoghesi avanti di appena una lunghezza e il punteggio finale è di 25-23. Ben altro risultato, invece ...

Emozioni e spettacolo nella giornata in compagnia dei Mondiali di pallamano di Egitto 2021. Vittorie importanti quelle di Francia e Portogallo, che battono rispettivamente Norvegia e Islanda al termin ...

Seconda giornata di gare in Egitto, in occasione dei Mondiali di pallamano 2021, dove si sono svolte ben sette gare, valide per i gironi E, F, G e H, che hanno come al solito lasciato molti gol e qual ...

