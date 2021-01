Pallamano, Mondiali 2021: due positivi al covid-19 anche tra le fila della Slovenia (Di giovedì 14 gennaio 2021) I Mondiali di Pallamano 2021 sono appena iniziati, ma hanno già avuto parecchi cambiamenti, con Macedonia del Nord e Svizzera che sono subentrate a Stati Uniti e Repubblica Ceca a causa dei numerosi casi di covid riscontrati nelle due selezioni, le quali hanno abbandonato la competizione. Ad avere problemi con i tamponi è però anche la Slovenia, che ha comunicato la positività di due atleti, ovvero Tilen Kodrin e Urh Kastelic, proprio nel giorno del debutto iridato contro la Corea del Sud. Così si è espresso Sašo Djuri?, medico della Slovenia: “Kodrin e Kastelic stanno bene. Entrambi sono risultati positivi alla PCR appena arrivati in Egitto. Gli organizzatori hanno quindi deciso di effettuare ulteriori test al Cairo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Idisono appena iniziati, ma hanno già avuto parecchi cambiamenti, con Macedonia del Nord e Svizzera che sono subentrate a Stati Uniti e Repubblica Ceca a causa dei numerosi casi diriscontrati nelle due selezioni, le quali hanno abbandonato la competizione. Ad avere problemi con i tamponi è peròla, che ha comunicato latà di due atleti, ovvero Tilen Kodrin e Urh Kastelic, proprio nel giorno del debutto iridato contro la Corea del Sud. Così si è espresso Sašo Djuri?, medico: “Kodrin e Kastelic stanno bene. Entrambi sono risultatialla PCR appena arrivati in Egitto. Gli organizzatori hanno quindi deciso di effettuare ulteriori test al Cairo, ...

Doping, Russia al debutto da squalificata

