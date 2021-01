"Ora dovete fare meno vaccini": l'ordine di Arcuri alle Regioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Martina Piumatti Dopo le critiche alla Lombardia per il ritardo sui vaccini, anche il commissario spinge a rallentare la somministrazione. "Conservare le dosi per il richiamo". Fesmed. "Si rischia il collo di bottiglia" Da giorni nel mirino per il basso numero di dosi somministrate, la Lombardia alla fine ci ha azzeccato. Ad avallare la strategia lombarda del freno a mano tirato nella corsa all’immunizzazione, il super commissario per l’emergenza. Con una circolare del ministero, Arcuri ha ordinato alle Regioni di non usare tutte le dosi di vaccino anti-Covid a disposizione. Già dalla prossima spedizione, i vari hub regionali dovranno stoccarne 30% per non rischiare di rimanere senza per le dosi di richiamo nei tempi previsti (21 giorni per Pfizer; 28 per Moderna). Proprio la ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Martina Piumatti Dopo le critiche alla Lombardia per il ritardo sui, anche il commissario spinge a rntare la somministrazione. "Conservare le dosi per il richiamo". Fesmed. "Si rischia il collo di bottiglia" Da giorni nel mirino per il basso numero di dosi somministrate, la Lombardia alla fine ci ha azzeccato. Ad avallare la strategia lombarda del freno a mano tirato nella corsa all’immunizzazione, il super commissario per l’emergenza. Con una circolare del ministero,ha ordinatodi non usare tutte le dosi di vaccino anti-Covid a disposizione. Già dalla prossima spedizione, i vari hub regionali dovranno stoccarne 30% per non rischiare di rimanere senza per le dosi di richiamo nei tempi previsti (21 giorni per Pfizer; 28 per Moderna). Proprio la ...

