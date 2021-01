Opposizioni alla Camera chiedono convocazione capigruppo, ok maggioranza (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – “Inizia la seduta alla Camera, le opposizioni, legittimamente chiedono un chiarimento sulla crisi in corso, e chiedono una riunione immediata di una riunione dei capigruppo”. Lo scrive su twitter il deputato Pd Emanuele Fiano. Il deputato di Leu Federico Fornaro interviene in aula alla Camera spiegando che “ritiene corretta la richiesta delle opposizioni”. Così come il capogruppo del Pd Graziano Delrio che aggiunge: “È innegabile che siamo di fronte a un fatto grave, il ritiro delle ministre di Italia viva, e riteniamo che sia legittimo che vi sia una discussione approfondita e la convocazione della conferenza dei capigruppo”. E siamo sicuri che “il premier espleterà tutti i passaggi previsti dalla costituzione. Per primo consultando il presidente della repubblica e una discussione in questa aula. Anche il capogruppo del M5s Davide Crippa sottolinea che “le richieste delle opposizioni sono più che legittime per delineare un percorso ordinato”. Per Silvia Fregolent di Italia viva “il parlamento è centrale sempre soprattutto nei momenti di difficoltà. Ringrazio l’opposizione e maggioranza che hanno sottolineato l’esigenza di tornare in parlamento”. FICO SOSPENDE SEDUTA: “CONVOCHERO CAPIGRUPPO E CONTATTERÒ CONTE” Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – “Inizia la seduta alla Camera, le opposizioni, legittimamente chiedono un chiarimento sulla crisi in corso, e chiedono una riunione immediata di una riunione dei capigruppo”. Lo scrive su twitter il deputato Pd Emanuele Fiano. Il deputato di Leu Federico Fornaro interviene in aula alla Camera spiegando che “ritiene corretta la richiesta delle opposizioni”. Così come il capogruppo del Pd Graziano Delrio che aggiunge: “È innegabile che siamo di fronte a un fatto grave, il ritiro delle ministre di Italia viva, e riteniamo che sia legittimo che vi sia una discussione approfondita e la convocazione della conferenza dei capigruppo”. E siamo sicuri che “il premier espleterà tutti i passaggi previsti dalla costituzione. Per primo consultando il presidente della repubblica e una discussione in questa aula. Anche il capogruppo del M5s Davide Crippa sottolinea che “le richieste delle opposizioni sono più che legittime per delineare un percorso ordinato”. Per Silvia Fregolent di Italia viva “il parlamento è centrale sempre soprattutto nei momenti di difficoltà. Ringrazio l’opposizione e maggioranza che hanno sottolineato l’esigenza di tornare in parlamento”. FICO SOSPENDE SEDUTA: “CONVOCHERO CAPIGRUPPO E CONTATTERÒ CONTE”

SaverioCommisso : Gli Italiani non sono stupidi! Questo governo Conte si appella alla RESPONSABILITÀ degli altri ma nè ascolta, né di… - cesarebrogi1 : RT @emanuelefiano: Inizia la seduta alla #Camera, le opposizioni, legittimamente chiedono un chiarimento sulla #crisi in corso, e chiedono… - Stupormundi66 : RT @emanuelefiano: Inizia la seduta alla #Camera, le opposizioni, legittimamente chiedono un chiarimento sulla #crisi in corso, e chiedono… - LTombelli : Le opposizioni chiedono una sospensione alla #Camera e la convocazione della capigruppo per calendarizzare un'infor… - Franciscktrue : RT @emanuelefiano: Inizia la seduta alla #Camera, le opposizioni, legittimamente chiedono un chiarimento sulla #crisi in corso, e chiedono… -